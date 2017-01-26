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26.01.2017 18:45

Сюрпризы небесной канцелярии. Сегодня в Мурманске метель уступила место дождю

Елена Сивонен.

И снова сюрпризы заполярный погоды. Сегодня утром в Мурманске метель уступила место дождю. Горожане перескакивали лужи под аккомпанемент капели. Но было ветрено. Атмосферный фронт принес холодные воздушные массы. К вечеру подморозило. На дорогах гололёд. В области по-прежнему пурга. Сегодня пришлось вновь закрывать несколько трасс. Перед поездкой всю подробную информацию стоит уточнить у диспетчеров Мурманскавтодора. На самых сложных участках дежурят инспекторы ГИБДД и спасатели.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Фролов: "Дежурят спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра. С целью обеспечения безопасности населения, которое может попасть в данные неприятные погодные условия, погодную ситуацию".
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