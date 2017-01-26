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26.01.2017 18:35

"Притяжение" к кинотеатрам. Самый ожидаемый фильм года. Сегодня - всероссийская премьера

Илья Комлев.

Летчики Заполярья сбили летающую тарелку - пока только в кино. Его сняли при поддержке телеканала "Россия". Коротко о ленте Фёдора Бондарчука "Притяжение" - воздушное пространство страны нарушают инопланетяне. Космический корабль пришельцев атакуют. В результате НЛО падает на Москву. Картину уже называют одной из самых ожидаемых премьер сезона. Прокат стартовал. В Мурманске - одновременно в пяти кинотеатрах.
Режиссер Федор Бондарчук: "Меня часто спрашивают - о чем ты снял свою картину? Я затрудняюсь с ответом. Это экшн-драма? Да. Это история любви? Безусловно! Это история про то, как летающая тарелка падает на Северное Чертаново? Конечно! Но конкретной формулировки у меня нет. Может быть, она появится у вас. Тогда оставляйте свои комментарии в нашей группе "ВКонтакте". И желаю вам приятного просмотра".
Фантастический фильм со множеством спецэффектов. По сценарию, первое столкновение человечества с инопланетным разумом происходит в столичном районе Чертаново. Там же снимали большую часть эпизодов. Наш регион тоже "засветился" - кинематографисты запечатлели крейсер "Адмирал Кузнецов", работу летчиков палубной авиации Северного флота. Пилоты, сбивающие космический корабль, "срисованы" с асов заполярного неба.
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