Председатель Мурманского родословного общества Игорь Бронников – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Сегодня передача «Север мой» посвящена Мурманскому родословному обществу. Ему исполнилось 20 лет. В студию приглашен председатель родословного общества Игорь Бронников. За 20 лет работы выпущено семь изданий «Кольского родословца», организовано восемь уникальных выставок, проведено множество встреч, конференций, создано несколько родословных древ. Большой популярностью пользуется сайт общества. С его посещения у многих начинается свой путь по изучению истории собственной семьи. Во время эфира будет работать телефон. Его номер 685-225. Все желающие могут задать вопросы по составлению генеалогического древа – с чего начинать, куда обращаться, где искать информацию.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Передача начнется на «Радио России – Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





