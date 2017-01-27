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27.01.2017 10:05

Завтра наступит китайский Новый год. Его знак - Петух - одно из самых неоднозначных животных восточного зодиака

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по-разному. Точное время зависит от лунного цикла. Празднование Нового года традиционно в Китае растягивается на две недели. У каждого дня есть свои традиции. Например, в первый устраивают праздничный ужин, громкие фейерверки и шумное гулянье. Считается, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостней пройдет год. Ведь жители Поднебесной верят - шум, смех и радость отгоняют от дома весь негатив, несчастья и горе. О том, что готовит нам год Петуха, расскажет мурманский астролог Сергей Згазинский. С ним встретилась наш корреспондент Ирина Елизарова.
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