Завтра наступит китайский Новый год. Его знак - Петух - одно из самых неоднозначных животных восточного зодиака

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по-разному. Точное время зависит от лунного цикла. Празднование Нового года традиционно в Китае растягивается на две недели. У каждого дня есть свои традиции. Например, в первый устраивают праздничный ужин, громкие фейерверки и шумное гулянье. Считается, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостней пройдет год. Ведь жители Поднебесной верят - шум, смех и радость отгоняют от дома весь негатив, несчастья и горе. О том, что готовит нам год Петуха, расскажет мурманский астролог Сергей Згазинский. С ним встретилась наш корреспондент Ирина Елизарова.



