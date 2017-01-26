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26.01.2017 18:30

В 2017 году подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации»

Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных сообщает о возобновлении в 2017 году «Дней стерилизации» клинически здоровых животных по специальным, фиксированным ценам.

Акция, которая проводится в целях сокращения численности бездомных животных, вызывает интерес у владельцев животных в Мурманске и области. Для стерилизации животного в рамках акции необходима предварительная запись.

Первый в этом году «День стерилизации» пройдет 8 февраля. Проведение акции в 2017 году запланировано также на 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня.

Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков Мурманска и области можно узнать на сайте комитета по ветеринарии.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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