В 2017 году подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации»

Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных сообщает о возобновлении в 2017 году «Дней стерилизации» клинически здоровых животных по специальным, фиксированным ценам.



Акция, которая проводится в целях сокращения численности бездомных животных, вызывает интерес у владельцев животных в Мурманске и области. Для стерилизации животного в рамках акции необходима предварительная запись.



Первый в этом году «День стерилизации» пройдет 8 февраля. Проведение акции в 2017 году запланировано также на 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня.



Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков Мурманска и области можно узнать на сайте комитета по ветеринарии.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /