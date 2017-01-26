Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.01.2017 17:40

Сборные команды колледжей Мурманской области проведут соревнования по пауэрлифтингу

28 января в Апатитском политехническом колледже пройдут областные соревнования по пауэрлифтингу среди юношей в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Спартакиаде примут участие сборные команды Мончегорского и Апатитского политехнических, Мурманского и Кандалакшского индустриальных, Кольского транспортного, Оленегорского горно-промышленного, Полярнозоринского энергетического и Северного национального колледжей.

Участники 1997 года и моложе будут соревноваться в четырёх весовых категориях: до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5кг.

Начало соревнований в 11.00.

Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 63.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.