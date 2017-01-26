Сборные команды колледжей Мурманской области проведут соревнования по пауэрлифтингу

28 января в Апатитском политехническом колледже пройдут областные соревнования по пауэрлифтингу среди юношей в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.



В Спартакиаде примут участие сборные команды Мончегорского и Апатитского политехнических, Мурманского и Кандалакшского индустриальных, Кольского транспортного, Оленегорского горно-промышленного, Полярнозоринского энергетического и Северного национального колледжей.



Участники 1997 года и моложе будут соревноваться в четырёх весовых категориях: до 60 кг, до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5кг.



Начало соревнований в 11.00.



Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /