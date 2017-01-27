Сотрудники прокуратуры Октябрьского округа Мурманска в рамках большой проверки проводят еженедельные рейды

Алексей Котович.

В центре внимания - дворы заполярной столицы: есть ли нарушения правил благоустройства со стороны управляющих компаний? В первую очередь, речь сегодня идет о ненадлежащей расчистке проездов и наличия наледи на кровле. В отношении восьми руководителей управляющих организаций уже возбудили административные производства - по факту невывоза снега.

Помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска Юлия Морозова: "Были приняты меры в отношении управляющих компаний ЖЭК "Наш дом", МУП "Эксплуатация-сервис". Уже возбуждено порядка шести административных производств, более 10 представлений по указанным фактам внесено в адрес руководителей управляющих организаций".











