Программа "Детская деревня - SOS" расширяет границы своей деятельности

Любовь Дубова.

Укрепление семейных отношений, сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, обучение ассистентов в помощь северянам с ограниченными возможностями здоровья. Программа "Детская деревня - SOS" расширяет границы. О планах, а также об итогах работы шла речь на девятом координационном совете. В прошлом году под свое крыло некоммерческая организация взяла больше шестисот детей и 120 семей. Многие из них стали участниками социальных проектов. Реализацию продолжат и в 2017, но охватят новую аудиторию и территории. Так, например, опыт работы с приемными детьми и сиротами в Кандалакше передадут Мурманску.

Директор программы "Детская деревня - SOS в Мурманской области" Елена Викторова: "Не было специального обучения наших учителей, особенно в традиционных педагогических курсах - как работать с этими детьми. А с ними работать надо по-другому, и успешный образовательный проект будет распространен уже теперь и в Мурманске".









