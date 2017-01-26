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26.01.2017 18:10

Начал реализацию новый правозащитный проект

В январе 2017 г. частное учреждение социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» Программы «Детская Деревня SOS в Мурманской области» начал реализацию проекта «Мир вокруг тебя. Регион».

Названный проект стал победителем открытого конкурса по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимым в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Проекта «Мир вокруг тебя. Регион» направлен на просвещение социально-незащищенных категорий семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для реализации родительских прав в семьях, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы; обеспечение права детей на жизнь и воспитание в семье.

Основные задачи проекта:

•    Восстановление гражданских прав и свобод родителей, воспитывающих детей, бывших в местах лишения свободы и/или имеющих наказания, не связанные с лишением свободы, с использованием семейно-ориентированного подхода.

•    Повышение уровня правовой и социально-экономической грамотности участников проекта.

•    Обеспечение права детей на жизнь и воспитание в семье посредством деятельности по формированию родительских компетенций в вопросах воспитания и развития детей, формирование навыка позитивного взаимодействия ребенка и родителя.

•    Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, работающих с социально-незащищенной категорией граждан и семьями с высоким риском социального сиротства, в том числе, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы.

Проект осуществляется во взаимодействии со службами Управления федеральной службы исполнения наказаний Период его реализации составит 9 месяцев: с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. Результаты реализации проекта «Мир вокруг тебя. Регион» будут представлены на заключительной рабочей встрече специалистов Центра развития семейных форм устройства детей со специалистами государственных учреждений, УФСИН и НКО Мурманской области в сентябре 2017 года.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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