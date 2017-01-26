Начал реализацию новый правозащитный проект

В январе 2017 г. частное учреждение социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» Программы «Детская Деревня SOS в Мурманской области» начал реализацию проекта «Мир вокруг тебя. Регион».



Названный проект стал победителем открытого конкурса по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимым в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».



Проекта «Мир вокруг тебя. Регион» направлен на просвещение социально-незащищенных категорий семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для реализации родительских прав в семьях, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы; обеспечение права детей на жизнь и воспитание в семье.



Основные задачи проекта:



• Восстановление гражданских прав и свобод родителей, воспитывающих детей, бывших в местах лишения свободы и/или имеющих наказания, не связанные с лишением свободы, с использованием семейно-ориентированного подхода.



• Повышение уровня правовой и социально-экономической грамотности участников проекта.



• Обеспечение права детей на жизнь и воспитание в семье посредством деятельности по формированию родительских компетенций в вопросах воспитания и развития детей, формирование навыка позитивного взаимодействия ребенка и родителя.



• Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, работающих с социально-незащищенной категорией граждан и семьями с высоким риском социального сиротства, в том числе, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы.



Проект осуществляется во взаимодействии со службами Управления федеральной службы исполнения наказаний Период его реализации составит 9 месяцев: с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. Результаты реализации проекта «Мир вокруг тебя. Регион» будут представлены на заключительной рабочей встрече специалистов Центра развития семейных форм устройства детей со специалистами государственных учреждений, УФСИН и НКО Мурманской области в сентябре 2017 года.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/





