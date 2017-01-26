27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в Мурманской области стартует всероссийская акция «Письмо Победы».



Во всероссийской акции «Письмо Победы» могут принять участие школьники и студенты, написав «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной, и выразить слова благодарности за их мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.



Акция «Письмо Победы» проводится по всей стране в течение всего года. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.



Старт акции по Мурманской области будет дан 27 января в селе Ловозеро, Печенгском и Кандалакшском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево, городе Полярные Зори и других городах региона. Акция также пройдёт в Общественном центре «Волонтёры Победы» Мурманского государственного технического университета.



Организаторы акции – региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области:



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#ЗОВ#добровольческоедвижениеМурманскойобласти



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



