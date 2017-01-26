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26.01.2017 17:10

В областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова», которая посвящена Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий. Выставка подготовлена с участием общественных природоохранных организаций Мурманской области, Кольского экологического центра и Кольского центра охраны дикой природы г. Апатиты.

Выставка рассказала гостям музея о заповедниках, заказниках и памятниках природы Мурманской области. Посетители узнали о местоположении этих уникальных территорий, объектах животного мира, для охраны которых они были созданы, а также познакомились с памятниками природы федерального значения, такими как: «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющие мировых аналогов. В экспозиции также представлены образцы уникальных горных пород памятников природы, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест.

На торжественном открытии выставки с приветственным словом выступили директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова, депутат Мурманской областной Думы, председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова, заслуженный эколог Российской Федерации, один из основателей государственного заповедника «Пасвик» Ольга Макарова, автор выставки, научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея Алексей Большаков.

Выставка будет работать до 5 марта.

/Мурманский областной краеведческий музей/
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