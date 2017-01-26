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26.01.2017 17:30

Под надзором прокуратуры ход расследования уголовного дела по факту незаконной вырубки лесных насаждений на сумму почти 4 млн. рублей

Природоохранная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России “Оленегорский” по ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что в период с марта 2016 года по октябрь 2016 года, неустановленное лицо, находясь в лесном массиве на территории государственного областного казенного учреждения “Ловозерское лесничество” Ловозерского района Мурманской области, нарушив установленный порядок осуществления лесопользования, незаконно вырубило сосны, ели и березы, произрастающие на участке, который относится к категории “защитный леса”.

В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 3 737 156 рублей.

Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.

/Прокуратура Мурманской области/
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