Под надзором прокуратуры ход расследования уголовного дела по факту незаконной вырубки лесных насаждений на сумму почти 4 млн. рублей

Природоохранная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела следователем следственного отдела межмуниципального отдела МВД России “Оленегорский” по ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений совершенная в особо крупном размере).



Установлено, что в период с марта 2016 года по октябрь 2016 года, неустановленное лицо, находясь в лесном массиве на территории государственного областного казенного учреждения “Ловозерское лесничество” Ловозерского района Мурманской области, нарушив установленный порядок осуществления лесопользования, незаконно вырубило сосны, ели и березы, произрастающие на участке, который относится к категории “защитный леса”.



В результате незаконной рубки лесных насаждений лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 3 737 156 рублей.



Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.



/Прокуратура Мурманской области/