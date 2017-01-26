В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение "Прерванный полет…"

Алексей Котович.

"Прерванный полет..." - так назвали организаторы благотворительный концерт-посвящение в память о жертвах крушения самолета ТУ-154 над Черным морем. Он состоится в областном Дворце культуры 2 февраля. Память погибших артистов Академического ансамбля Российской армии имени Александрова почтут коллеги - ансамбли танца "Радость" и "Сполохи", песни и танца "Россия" и, конечно, ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова Екатерина Крюкова: "Это действительно трагедия и мы, как настоящие люди, должны помнить этих людей. И можем, посредством творчества, показать вот эту свою память".

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. В ходе концерта будет организован сбор пожертвований. Собранные средства передадут четырехлетнему сыну погибших артистов ансамбля имени Александрова - Олега и Екатерины Корзановых.

Руководитель ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Дмитрий Акманов: "Коллегиально, на худсовете коллектива, на общем собрании, было принято решение помочь, может быть не в первую очередь материально, наверное, в первую очередь морально этому мальчишке, который в 4 года остался один. Чтобы, наверное, не разочаровался в этой жизни, не разочаровался в людях. Что вокруг очень много добрых, мы сейчас не о себе, а, вообще, в целом людей".







