Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.01.2017 18:50

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение "Прерванный полет…"

Алексей Котович.

"Прерванный полет..." - так назвали организаторы благотворительный концерт-посвящение в память о жертвах крушения самолета ТУ-154 над Черным морем. Он состоится в областном Дворце культуры 2 февраля. Память погибших артистов Академического ансамбля Российской армии имени Александрова почтут коллеги - ансамбли танца "Радость" и "Сполохи", песни и танца "Россия" и, конечно, ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.
Заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова Екатерина Крюкова: "Это действительно трагедия и мы, как настоящие люди, должны помнить этих людей. И можем, посредством творчества, показать вот эту свою память".
Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. В ходе концерта будет организован сбор пожертвований. Собранные средства передадут четырехлетнему сыну погибших артистов  ансамбля имени Александрова - Олега и Екатерины Корзановых.
Руководитель ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Дмитрий Акманов: "Коллегиально, на худсовете коллектива, на общем собрании, было принято решение помочь, может быть не в первую очередь материально, наверное, в первую очередь морально этому мальчишке, который в 4 года остался один. Чтобы, наверное, не разочаровался в этой жизни, не разочаровался в людях. Что вокруг очень много добрых, мы сейчас не о себе, а, вообще, в целом людей".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 63.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.