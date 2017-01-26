Кировским городским судом несовершеннолетний заключен под стражу

Прокуратурой города Кировска в суде, поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего жителя города Кировска, в связи с совершением им ряда краж.

Как было установлено, несовершеннолетний ранее осуждался за совершение преступлений против собственности, выводов не сделал и вновь преступил закон, объясняя это нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с совершением подростком преступлений прокуратурой города проводится проверка полноты и достаточности мер, принимаемых в отношении него со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Прокуратура Мурманской области