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26.01.2017 16:25

Состоялось заседание Координационного совета по вопросам введения ФГОС образования детей с ограниченными возможностями здоровья

25 января 2017 года состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам введения ФГОС образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

В работе Координационного совета приняли участие первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ковшира И.А., директор Психолого-педагогического института МАГУ Кузьмичева Т.В., руководители образовательных организаций Мурманской области, специалисты Института развития образования.
На заседании рассмотрены вопросы, связанные с введением федерального государственного стандарта образования детей с ограниченными возможностями здоровья, развитием практики взаимодействия педагогов образовательных организаций Мурманской области в условиях инклюзивного образования, работой психолого-медико-педагогических комиссий.
Директор Мурманской коррекционной школы № 1 Павлова С.И. рассказала о деятельности Центра дифференцированного обучения детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.
Сыромятникова Л.Е., руководитель Регионального отдела информации и продвижения издательства «Просвещения» (г. Санкт-Петербург), познакомила собравшихся с учебно-методическим обеспечением реализации ФГОС образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кодий А.А., региональный директор «ДРОФА-Новая-школа», Баневич Н.С., маркетолог «ДРОФА-Новая-школа», дали обзор видов и категорий оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, представили организационно-управленческие основы реализации Государственной программы «Доступная среда».

Министерство образования и науки Мурманской области
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