Редкие архивные кадры и современные панорамы. Краеведческие премьеры представила Мурманская областная детско-юношеская библиотека

Анастасия Русинова.

Краеведческие премьеры представила областная детско-юношеская библиотека. Это книги заполярных авторов или посвященные северному краю, которые увидели свет в 2016 году. На встречу пришли издатели, поэты и писатели, фотографы, библиотекари и, конечно, читатели. Специалисты отмечают, что краеведческая литература вновь становится востребованной и популярной, подтверждение тому - большое количество совершенно новых книг.

Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Елкина: "Были годы, когда краеведческой литературы можно было набрать 1, 2, 5 книг за год. Сейчас их около 400 - на 150 книг больше чем мы имели в прошлом году. Это очень хорошая цифра. И для библиотекарей, которые дают книгам путь к читателю, это настоящий праздник".

Самое большое количество новых краеведческих изданий посвящены столетию Мурманска. Это и художественная литература, и исторические научные работы. Например, фотоальбом "Мурманск" интересен тем, что собрал вместе кадры города начала века и современные виды. Сравнивая фотографии, можно увидеть, как росла и менялась столица Кольского Заполярья. Издание - это большой совместный труд - сотрудников библиотек, архива и фотохудожников. и оно обязательно будет интересно широкому кругу читателей, исследователям, историкам.

Издатель, фотограф Михаил Славин: "Город Мурманск - у нас вытянутый, широкоплечий его называют. И я давно уже пришел к выводу, что самый лучший способ его отобразить - панорамный формат. Вот посмотрите, здесь панорама города - раньше снимали - 1920 год. Панорама города, снятая с Зеленого мыса, как выглядел город".





