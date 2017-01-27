В Кандалакше построят "Дубль дом"

Елена Сивонен.

"Дубль дом" построят в Кандалакше. Одноименный конкурс выиграл местный житель, обойдя четырехсот претендентов со всего мира. Авторы проекта - молодые архитекторы из Москвы. Уже несколько лет проектируют, строят дубль-дома. Один - решили возвести бесплатно - победителю конкурса. Он проходил под лозунгом: "Предложите лучшее место на планете, и мы подарим вам дом!". Александр Трунковский предложил сопку в районе Кандалакши, где раньше стоял домик, в котором можно было переждать непогоду. Но минувшим летом он сгорел. Кто приложил к этому руку - неизвестно.

Победитель конкурса "DUBLDOM PLASE" Александр Трунковский: "Это будет интересная история, целая спецоперация - по установке, по его транспортировке - от асфальтированной дороги до верхушки. Сами представители компании готовы помочь с оплатой - доставкой вертолетом, если сумма будет актуальной".