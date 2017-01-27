Служба занятости населения Мурманской области подвела итоги прошлого года, представила прогноз на год 2017-й

Яков Осетров.

Государственная служба занятости населения Мурманской области подвела итоги прошедшего года и представила свой прогноз на ближайшее будущее. В результате ликвидации предприятий и сокращения штатов уволено больше четырех тысяч северян, и каждый второй из них так и не смог найти новую работу. В Центрах занятости зарегистрировано 7625 безработных. Специалисты уверены: эта цифра уже не возрастет. В 3 раза больше планируют трудоустроить инвалидов, продолжат программы переподготовки, усилят внимание на профориентацию.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев: "Высокая потребность в квалифицированных работниках в таких отраслях, как судоремонт, ЖКХ, рыбообработка, в том числе инженерно-технических работников. И продолжается у нас наблюдаться избыток специалистов в сфере экономики, в сфере юриспруденции, гуманитариев. Это из года в год - юристы так называемые, менеджеры - мало востребованы на рынке труда".

Специалисты прогнозируют, что будущее за мобильным перераспределением кадров. На специальности, невостребованные у нас, охотно соглашаются жители других территорий. В Заполярье трудятся почти 4 тысячи иностранцев. В свою очередь - северяне сами могут переселиться туда, где есть подходящая работа. Мурманская область собирает информацию из 31 региона страны - от Архангельска и Карелии до Воронежа, Сибири и Дальнего Востока. Есть 56 тысяч свободных рабочих мест. В прошлом году 30 северян рискнули уехать, каждый третий получил финансовую поддержку из областного бюджета - примерно по 27 тысяч рублей. Шанс начать жизнь с нового листа есть и сегодня. В первую очередь - у обладателей востребованных профессий.

Начальник отдела трудовой миграции и профориентации комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ольга Вовненко: "Работодатель предлагает ему жилье на период, пока он трудится. Для мурманчан наиболее привлекательны регионы Краснодарского края. В основном они стремятся туда. И в Крым - тоже в этом году были люди, которые работали там по несколько месяцев, некоторые и остаются потом уже самостоятельно".