Светлана Деменева.



В Мурманске сегодня открылась международная конференция "Экология Арктики-2017". Перед ее началом между правительством Мурманской области и двумя крупными предприятиями региона подписаны экологические соглашения. В ТГК меняют систему выбросов. Слив мазута будет осуществляться безпаровым способом. При старой системе в некоторых районах Мурманска был сильный запах нефтепродуктов. Проведут и реконструкцию очистных сооружений на Мурманской ТЭЦ. АО "Апатит" заявляет о строительстве уникального завода по переработке опасных отходов - в том числе, автомобильных покрышек. Таких предприятий в России единицы.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Необходимо в Год экологии внести серьезный вклад в повышение нашей экологической ситуации в регионе, в том числе, в улучшение состояния атмосферного воздуха".

По итогам конференции примут резолюцию. Ее положения станут конкретными статьями государственных программ по экологической безопасности не только регионального, но и федерального значения. Самый крупный в регионе полигон - в районе Междуречья - будет достроен и сдан в декабре. Он должен решить проблему бытовых отходов в северной части Кольского полуострова. Там же будет переработка пластика и стекла. Инвестор готов рассмотреть такую же стройку и в южной части Мурманской области.

Заместитель генерального директора ЗАО "Управление отходами" Евгений Барзыкин: "Мы в настоящий момент закрыли весь северный кластер - соответственно, вопрос с южным открыт, и он актуален. Мы готовы использовать свой опыт, наработанный на Севере и идти на Юг, предлагая свое технологическое решение".





