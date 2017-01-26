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26.01.2017 16:10

В Токсово стартовал «Приз Анатолия Алябьева» — первенство СЗФО

В Токсово (Ленинградская обл.) индивидуальными гонками открылись традиционные межрегиональные юношеские соревнования на приз двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, в рамках которых проходит первенство Северо-Западного федерального округа. В первый день соревновались юноши и девушки 2000–01 годов рождения.

Первенство СЗФО. Токсово. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши

1. Александр Иванов (Карелия) — 30.58,8 (2)
2. Андрей Боярский (Мурманская обл.) +2.37,0 (5)     тренер Ветчинов И.И.
3. Артемий Хасанкаев (Мурманская обл.) +2.51,2 (6)   тренер Ветчинов И.И.

Первенство СЗФО. Токсово. Индивидуальная гонка, 7,5 км. Средние девушки

1. Александра Никульшина (Мурманская обл.) — 30.09,6 (6)      тренер Комаров Е.А.
2. Валерия Чекалова (Мурманская обл.) +9,3 (5)             тренер Ветчинов И.И.
3. Эльмира Магомедова (Мурманская обл.) +22,4 (5)          тренер Ветчинов И.И.


Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
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