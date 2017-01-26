В Токсово стартовал «Приз Анатолия Алябьева» — первенство СЗФО

В Токсово (Ленинградская обл.) индивидуальными гонками открылись традиционные межрегиональные юношеские соревнования на приз двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, в рамках которых проходит первенство Северо-Западного федерального округа. В первый день соревновались юноши и девушки 2000–01 годов рождения.

Первенство СЗФО. Токсово. Индивидуальная гонка, 10 км. Средние юноши

1. Александр Иванов (Карелия) — 30.58,8 (2)

2. Андрей Боярский (Мурманская обл.) +2.37,0 (5) тренер Ветчинов И.И.

3. Артемий Хасанкаев (Мурманская обл.) +2.51,2 (6) тренер Ветчинов И.И.

Первенство СЗФО. Токсово. Индивидуальная гонка, 7,5 км. Средние девушки

1. Александра Никульшина (Мурманская обл.) — 30.09,6 (6) тренер Комаров Е.А.

2. Валерия Чекалова (Мурманская обл.) +9,3 (5) тренер Ветчинов И.И.

3. Эльмира Магомедова (Мурманская обл.) +22,4 (5) тренер Ветчинов И.И.



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области