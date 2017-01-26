Начался прием работ на участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской объявил о начале регионального конкурса детского рисунка по охране труда.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 9 лет и с 10 до 15 лет в двух номинациях:

- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки детей по безопасности поведения и охране труда работников организаций и предприятий различных сфер деятельности;

- «Шаг в будущее» - рисунки учащихся по безопасности поведения на уроках информатики, физкультуры, труда, физики и химии.

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения культуры безопасности и внимательного отношения к охране труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.

Конкурс проводится в два этапа. Окончательных победителей и лауреатов регионального конкурса определит специальная комиссия.

Прием работ осуществляется по 30 марта т.г.

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета. Контактный телефон - (815-2) 234598.



/Комитет по труду и занятости населения Мурманской области)