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26.01.2017 15:55

Начался прием работ на участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской объявил о начале регионального конкурса детского рисунка по охране труда.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 9 лет и с 10 до 15 лет в двух номинациях:
- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки детей по безопасности поведения и охране труда работников организаций и предприятий различных сфер деятельности;
- «Шаг в будущее»  - рисунки учащихся по безопасности поведения на уроках информатики, физкультуры, труда, физики и химии.
Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения культуры безопасности и внимательного отношения к охране труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.
Конкурс проводится в два этапа. Окончательных победителей и лауреатов регионального конкурса определит специальная комиссия. 
Прием работ осуществляется по 30 марта т.г.
С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета. Контактный телефон - (815-2) 234598.


/Комитет по труду и занятости населения Мурманской области)
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