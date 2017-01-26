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26.01.2017 15:40

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Аве Мария и шедевры барокко»

28 января в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт  «Аве Мария и шедевры барокко».

В исполнении артистов из Санкт-Петербурга Галины Сидоренко (меццо-сопрано) и Даниэля Зарецкого (орган) прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Сезара Франка, Джузеппе Верди и других композиторов.
Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Галина Сидоренко - петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, получившая признание как на лучших оперных сценах мира, так и на концертной эстраде.
Заслуженный артист России  Даниэль Зарецкий   является лауреатом международных конкурсов органистов, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, заведующим кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Целый ряд учеников Даниэля Зарецкого - лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов.   

    
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