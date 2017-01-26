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26.01.2017 15:25

В Мурманской области полицейскими возбуждено уголовное дело по факту высказанных угроз убийством

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратился 39-летний мужчина. Он сообщил полицейским, что совместно проживающая с ним в квартире на улице Подстаницкого женщина угрожала лишить его жизни.

Угрозы были высказаны ей на кухне квартиры, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве. В сложившейся ситуации угрозу убийством мужчина воспринял, как реально осуществимую.

Полицейскими в ходе оперативных мероприятий были опрошены соседи потерпевшего по дому. Они подтвердили, что в указанное время в квартире были слышны крики с угрозами.

В результате сотрудниками полиции была установлена и изобличена в содеянном гражданка 1980 года рождения. Подозреваемая не работает, ранее судима за кражу.

Дебоширка была доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Стоит отметить, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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