В Мурманск прибудет новейший сторожевой корабль "Полярная звезда"

Артем Дашевский.

В Мурманск прибудет новейший сторожевой корабль I ранга "Полярная звезда". Государственный флаг на нем был поднят в декабре. 28 января состоится торжественная встреча. Корабль для пограничников построен в рамках реализации концепции развития корабельного состава пограничных органов ФСБ России. Корабли проекта 22100 "Полярная звезда" имеют водоизмещение 2700 тонн, скорость хода в 20 узлов и дальность плавания до 12 тысяч миль. Может находиться в автономном походе до 60 суток. Экипаж составляет 45 человек.

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