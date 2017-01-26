Самый северный военный аэродром Нагурское в Арктике будет достроен в 2017 году

Татьяна Нестерова.

В этом году на острове Земля Александры будет достроен новый военный аэродром Нагурское. Он станет самым северным аэродромом на территории России. Строительство ведется в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ. Уже выполнена расчистка площадок, обустроены временные дороги. Продолжаются работы по созданию взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой, инженерных коммуникаций, других объектов. Аэродром будет способен принимать большинство типов военно-транспортных самолетов круглосуточно.





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