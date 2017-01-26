Представители Мурманской области изучат опыт работы Республики Татарстан в сфере здравоохранения

В ходе рабочего визита министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и руководители крупных учреждений здравоохранения региона будут изучать опыт работы министерства здравоохранения Республики Татарстан по актуальным вопросам организации работы сосудистых и телемедицинских центров, подразделений онкологического диспансера и другим направлениям.

В течение двух дней делегация Мурманской области посетит Республиканский клинический онкологический диспансер, Образовательный центр высоких технологий, городскую клиническую больницу №7, перинатальный центр и центр медицины катастроф, входящие в структуру Республиканской клинической больницы, детские поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты; специалисты также ознакомятся с работой одного из сосудистых центров в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /