Создание международного туристического кластера между столицей Заполярья и Норвегией. Мурманская область готова предложить качественный турпродукт и информационную поддержку

Елена Белкина.



"Арктические рубежи". В рамках международной конференции по вопросам сотрудничества в Арктике и сохранения её ресурсов делегация Мурманской области провела ряд переговоров и встреч с руководителями губернии Тромс и города Тромсё и норвежскими транспортными компаниями. В частности обсуждались вопросы продления паромного сообщения из Киркенеса до Мурманска для развития круизного туризма. Мурманская область готова предложить качественный турпродукт и информационную поддержку. Надо понимать, что на реализацию проекта уйдет не менее 2-х лет. Быстрее может решиться вопрос с организацией авиасообщения Тромсё — Мурманск через Киркенес, что ускорит создание международного туристического кластера.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "На первом этапе компания будет претендовать на региональные перевозки в самой Норвегии. На этой неделе они планируют получить сертификат на пассажирские перевозки, что тоже является частью этого проекта. Наиболее оптимистические прогнозы у "Флай викинга" на выход на российский рынок. Это уже осень текущего года".

На конференции "Арктические рубежи" часто звучало, что история сотрудничества России и Норвегии в области ядерной безопасности особенно на Кольском полуострове — это история успеха. Удалось решить ряд важных задач — это и замена опасных РИТЭГов на маяках на солнечные батареи, проекты на Атомфлоте и Кольской атомной станции, обеспечение безопасности персонала и создание уникального комплекса по вывозу отработавшего ядерного топлива в Андреевой губе. Между тем история международного сотрудничества на этом не заканчивается. Партнеры готовы помочь поднять со дна арктических морей затопленные радиоактивные объекты, в том числе и атомную подлодку.

Начальник отдела международных программ ГК "Росатом" Анатолий Григорьев: "У них есть желание и в настоящее время разрабатывается сводный проект по затопленным объектам, который финансирует европейская комиссия. Консорциум из стран-доноров уже образован, чтобы разработать эти документы. Контракт заключен с итальянской компанией. Через 2 года закончим и получим технико-экономическое обоснование для того, чтобы можно было планировать дальнейшие работы по затопленным объектам".