В столице Заполярья пройдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга»

28 января в 17.00 в детской театральной школе города Мурманска (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 16) пойдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга».

В конкурсе примут участие более 100 учащихся и преподавателей детских школ искусств Мурманской области, а также студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств в номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли» в возрасте от 9 до 40 лет.

Участники конкурса исполнят разнообразные по стилю и характеру музыкальные произведения: популярные песни российских композиторов-песенников Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Евгения Мартынова, Марка Минкова, Олега Хромушина, Давида Тухманова, Игоря Николаева, Юрия Чичкова, Юрия Визбора и произведения зарубежных композиторов Мишеля Леграна, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина и Леонарда Коэна.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, пропаганды и популяризации современного эстрадного вокального искусства, выявления одарённых детей и молодёжи в данной сфере музыкального искусства.

Конкурсные прослушивания пройдут также 29 января в 11.00.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области





