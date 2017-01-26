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26.01.2017 14:55

В столице Заполярья пройдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга»

28 января в 17.00 в детской театральной школе города Мурманска (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 16) пойдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса  эстрадного пения «Звездная радуга».

В конкурсе примут участие более 100 учащихся и преподавателей детских школ искусств  Мурманской области, а также  студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств в номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли» в возрасте от 9 до 40 лет.
Участники конкурса исполнят разнообразные по стилю и характеру музыкальные произведения: популярные песни российских композиторов-песенников Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Евгения Мартынова, Марка Минкова, Олега Хромушина, Давида Тухманова, Игоря Николаева, Юрия Чичкова, Юрия Визбора и произведения зарубежных композиторов Мишеля Леграна, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина и Леонарда Коэна.
Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, пропаганды и популяризации современного эстрадного вокального искусства, выявления одарённых детей и молодёжи в данной сфере музыкального искусства.

 Конкурсные прослушивания пройдут также  29 января в 11.00.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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