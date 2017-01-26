В декабре капремонты завершены почти в 30 домах Мурманской области

Любовь Дубова.

В Кольском Заполярье весь декабрь не прекращались приёмки многоквартирных домов после капитальных ремонтов. В нескольких зданиях завершены работы по прокладке новых инженерных систем. Также в списке лидеров – крыши. Заменены 12 кровель. Кроме того, обновлены несколько фасадов.

В нескольких домах Мурманской области работы велись комплексно. В Коле, Североморске и Кировске на трех объектах заменили инженерные системы, крыши и привели в порядок фасады. В краткосрочный план Фонда капремонтов на этот год включено почти 370 многоквартирных домов.







