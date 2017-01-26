Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.01.2017 14:40

За минувший год полицейскими разыскано 225 должников по административным штрафам

УМВД России по Мурманской области и ФССП России по Мурманской области провели ряд совместных профилактических мероприятий по взысканию административных штрафов. В течение прошлого года осуществлялось межведомственное взаимодействие, направленное на выявление лиц, уклоняющихся от их уплаты в установленный законом срок.

В рамках такой работы происходил обмен информацией о гражданах, не оплативших административные штрафы, а также о возможных местах нахождения разыскиваемых должников.

В итоге в течение 2016 года участковыми уполномоченными полиции и судебными приставами-исполнителями проведено 56 совместных рейдов. В результате установлено 225 лиц, объявленных ФСПП в розыск. Кроме того, в период проведения мероприятий 748 должников оплатили штраф на общую сумму – 563 тысячи рублей.

В отношении лиц, не оплативших административный штраф в установленный законом срок, составлено 1490 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В настоящее время по данным административным материалам судами приняты решения: о наложении административного штрафа по 831 материалу; о назначении административного наказания в виде административного ареста по 313 материалам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УОООПиВОИВ УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 63.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.