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26.01.2017 12:18

2016 год на Кольском полуострове стал вторым самым теплым за 80 лет

На Кольском полуострове 2016 год стал вторым самым теплым за период наблюдений с 1936 года. Средняя годовая температура воздуха была выше климатической нормы на 2,6°С. Следует отметить, что на станциях, расположенных на побережье Баренцева моря (Полярное, Ура-Губа, Териберка) и на побережье Белого моря (Пялица, Чаваньга), прошедший год стал самым теплым за более чем восьмидесятилетний период наблюдений. 

Наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались в феврале. Тогда температура воздуха была выше климатической нормы на 7,1 °С. Самым холодным оказался январь прошлого года. На большей части Мурманской области годовое количество выпавших осадков было больше климатической нормы (123 %), на северо-западе области – в полтора раза.
В декабре 2016-го на северо-западе области выпало более трех месячных норм осадков. В Мурманске - 305 % от климатической нормы.
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