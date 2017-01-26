2016 год на Кольском полуострове стал вторым самым теплым за 80 лет

На Кольском полуострове 2016 год стал вторым самым теплым за период наблюдений с 1936 года. Средняя годовая температура воздуха была выше климатической нормы на 2,6°С. Следует отметить, что на станциях, расположенных на побережье Баренцева моря (Полярное, Ура-Губа, Териберка) и на побережье Белого моря (Пялица, Чаваньга), прошедший год стал самым теплым за более чем восьмидесятилетний период наблюдений.

Наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались в феврале. Тогда температура воздуха была выше климатической нормы на 7,1 °С. Самым холодным оказался январь прошлого года. На большей части Мурманской области годовое количество выпавших осадков было больше климатической нормы (123 %), на северо-западе области – в полтора раза.

В декабре 2016-го на северо-западе области выпало более трех месячных норм осадков. В Мурманске - 305 % от климатической нормы.