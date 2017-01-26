Уборка улиц от снега стала одной из тем повестки дня заседания мурманского горсовета

Наталия Бурдина.

Многие участки дорог заужены. Некоторые улицы очищают от снега, временно закрыв проезд транспорта. В этом помогают сотрудники ГИБДД. Но все же проблема очистки магистралей по-прежнему остается актуальной.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Василий Вологдин: "Рассматривалась эта проблема на январской комиссии по экономической политике и хозяйственной дейятельности. Игорь Яковлевич Калошин поднял этот вопрос, мы внутри себя его пообсуждали. Естественно, в рамках комиссии мы не смогли услышать экспертного мнения администрации Мурманска, на январском заседании Думы этот вопрос тоже поднимался".

Синоптики прогнозируют - уже сегодня вечером после незначительного потепления будет минусовая температура, а, значит, гололед усилится. Техника муниципального "Управления дорожного хозяйства" продолжает работать в круглосуточном режиме. В дни снегопада спецмашин для уборки выходило более 200.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Для того, чтобы справиться с таким количеством снега, техники должно быть в два раза больше, как минимум. На сегодняшний день "Управление дорожного хозяйства" не готово к такому повороту событий. Конечно, я считаю, что есть определенная вина администрации в этом вопросе, оказались те готовы, но сегодня и.о главы адимнистрации - Алексей Германович Лыженков - обладает достаточным опфытом, чтобы сделать соответсвующие выводы и исправить ситуацию".