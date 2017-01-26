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26.01.2017 13:55

В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения

В отдел полиции по городу Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с места жительства – из квартиры по улице Кильдинская был доставлен мужчина 1951 года рождения. У госпитализированного мурманчанина, по словам врачей, имеются серьезные телесные повреждения внутренних органов.

Полицейские, незамедлительно прибыв на место происшествия, в ходе оперативных мероприятий выяснили, что тяжкий вред здоровью потерпевшего был причинен в ходе конфликта. Ссора на почве личных неприязненных отношений возникла в ночное время.

Сотрудниками полиции в квартире, где произошел инцидент, была установлена и задержана подозреваемая и преступлении жена потерпевшего. 69-летняя пенсионерка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном и рассказала, что нанесла мужу удар ножом в живот.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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