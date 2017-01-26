В Мурманске под колесами автомобиля погибла туристка из Китая

Любовь Дубова.

25 января около девяти вечера на проспекте Кольском водитель автомобиля "Вольво" допустил наезд на двух человек: мужчину 28 лет и девушку 24. Они перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Пешеходами оказались граждане КНР. В результате происшествия девушка скончалась в больнице. Мужчина находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

Авария произошла на въезде в Мурманск. По предварительной информации, туристы фотографировались возле стеллы. По данному факту проводится проверка.

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