В Мурманске к вечеру похолодает

Юлия Палеева.

Метель, снежные заносы среды растаяли после январского дождичка в четверг. Сегодня метеоусловия на территории Кольского полуострова формирует активный атлантический циклон. Поэтому с утра мурманчане шлепают по лужам под аккомпанемент капели. А вот с полудня, по прогнозам синоптиков, все начнет меняться. Вслед за атмосферным фронтом в область придут более холодные воздушные массы. Небо прояснится, осадки станут кратковременными и перейдут в снег, а температура начнет резко падать. К вечеру заметно похолодает. Дорога Мишуково-Снежногорск-Гаджиево открыта для проезда автотранспорта.







