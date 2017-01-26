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26.01.2017 12:55

10 школьников из Мурманской области принимают участие в творческой смене в "Артеке"

24 января в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек" для участия в профильной смене "Академия детских открытий" отправилась очередная группа обучающихся Мурманской области в количестве 10 человек, добившихся успехов в учебной и внеучебной деятельности. Все ребята – победители и призеры олимпиад всех уровней, прошедшие отбор из огромного числа достойных конкурентов. В смене примут участие дети из 8 муниципалитетов г. Мурманска, г. Мончегорска, г. Апатиты, г. Оленегорска, ЗАТО г. Александровска, ЗАТО г. Заозерска и Кандалакшского района.

Ключевыми событиями программы смены станут открытия: научные, творческие, спортивные, личностные. Механизмом реализации программы является игра, по сюжету которой "Артек" превращается в научно-исследовательский институт, а каждый отряд – в научную лабораторию. Каждая научная лаборатория в течение смены работает над исследованием в заданном тематическом направлении – "Огонь", "Вода", "Земля", "Воздух" и "Человек". Детские исследовательские работы станут страницами электронной энциклопедии детских открытий, которую дети подарят новой библиотеке "Артека".
В рамках программы смены также пройдут мастер-классы по созданию WEB-презентаций, одностраничных сайтов, разоблачению фейков в интернете.
Итоговыми мероприятиями смены станут конференция, на которой состоится презентация и защита результатов детских исследовательских работ, и общеартековский фестиваль агитбригад.

Министерство образования и науки Мурманской области
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