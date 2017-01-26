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26.01.2017 11:55

В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат рисовать объемными 3D красками

28 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показами спектакля «Саамская сказка» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей рисовать объемные пейзажи с помощью 3D красок.

Техника объемного рисования появилась в мире изобразительного искусства сравнительно недавно, но уже успела полюбиться многим. Секреты такого рисования маленькие мурманчане узнают на мастер-классе от «Академии знаний».

/Мурманский областной театр кукол/
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