За оскорбление полицейского осужден житель г. Снежногорска

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Как установлено в ходе предварительного расследования, северянин 18.10.2016, находясь на территории КПП г. Полярный, будучи недовольным задержанием, в присутствии иных граждан, а также сотрудников военизированной охраны, оскорбил участкового уполномоченного полиции.

В судебном заседании местный житель г. Снежногорска вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.



Прокуратура Мурманской области