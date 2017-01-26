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26.01.2017 11:40

За оскорбление полицейского осужден житель г. Снежногорска

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Как установлено в ходе предварительного расследования, северянин 18.10.2016, находясь на территории КПП г. Полярный, будучи недовольным задержанием, в присутствии иных граждан, а также сотрудников военизированной охраны, оскорбил участкового уполномоченного полиции.
В судебном заседании местный житель г. Снежногорска вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.


Прокуратура Мурманской области
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