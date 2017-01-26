Федеральный институт педагогических измерений до конца марта принимает предложения по новой модели ЕГЭ по литературе

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал общественно-профессиональное обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литературе.

Из новой модели контрольных измерительных материалов по литературе исключены задания с кратким ответом. Таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов.

Также в новой модели увеличено число заданий по выбору участника, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов.

Демонстрационный вариант перспективной модели ЕГЭ по литературе, краткая информация о ней, итогах ее апробации и предварительного обсуждения опубликованы на сайте ФИПИ.

Перспективная модель ЕГЭ по литературе была апробирована в апреле-мае 2016 года в 13 субъектах Российской Федерации. В апробации приняли участие более 1000 обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов. Новую модель поддержало подавляющее большинство (94%) учителей, участвовавших в апробации. Анализ результатов выполнения экзаменационных заданий показал, что новая модель не является более сложной, чем действующая.

По итогам апробации перспективная модель ЕГЭ по литературе была доработана и обсуждена на многочисленных площадках, включая научно-методический совет по литературе и Ученый совет ФИПИ, и рекомендована к дальнейшему обсуждению.

Новая экзаменационная модель по литературе не будет использоваться на ЕГЭ в 2017 году, ее введение планируется с 2018 года.

Замечания и предложения по перспективной модели ЕГЭ по литературе можно направлять до конца марта 2017 года на адрес ФИПИ: reception@fipi.org.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /