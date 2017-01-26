Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочие встречи с представителями фракций Мурманской областной Думы

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун встретилась с представителями фракций областной Думы. Разговор - рабочий, на самые актуальные темы. С коммунистами обсудили возможность создания госпредприятия по строительству объектов производственной и социальной инфраструктуры Крайнего Севера – "АрктикСтрой". Глава региона рекомендовала внести этот вопрос на рассмотрение профильной Госкомиссии, поскольку инициатива касается всех арктических субъектов. В год столетия октябрьской революции Геннадий Степахно просил поддержать запланированные КПРФ мероприятия. Стороны согласились - надо и без больших поводов встречаться чаще.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Тот период, с которым мы встречаемся, меня не устраивает. Мне кажется, нам надо встречаться чаще".

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Вы правильно сказали - такие встречи хотелось бы проводить в регламентном режиме почаще, хотя бы раз в квартал, что можно было бы обмениваться какими-то конструктивными мыслями".

На встрече с фракцией "Единая Россия" - о ключевых законотворческих инициативах в 17 году. Красной нитью - в центре внимания все также должны быть люди и вопросы, которые их волнуют - ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные услуги.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В наступившем году и законодательная, и исполнительная власть должны сообща решать проблемы региона. Необходимо исполнить тот план работы законопроектной деятельности, который вы наметили. Естественно, будут и новые инициативы, которые мы совместно с вами будем рассматривать. Мы должны понимать, что в нашей работе нет проблем второстепенных, мелких, все они имеют одинаково важное значение".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Мы готовы постоянно совершенствовать законодательство, устранять пробелы, а главное, его привязывать к реалиям. Мы понимаем, что самое главное - положительная социально-экономическая динамика в регионе возможна только при нормальном тандеме законодательной и исполнительной власти".