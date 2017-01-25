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25.01.2017 20:40

Губернатор Марина Ковтун провела рабочие встречи с представителями фракций Мурманской областной Думы

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с представителями фракций КПРФ и «Единая Россия» Мурманской областной Думы.

Глава региона и депутаты обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития области, законодательные инициативы парламентариев.
Марина Ковтун подчеркнула, что в центре внимания власти должны находиться люди и вопросы, которые их волнуют: ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные услуги.

«Законодательная и исполнительная ветви власти должны сообща решать насущные проблемы региона», – сказала Марина Ковтун.

Депутаты стоят на тех же позициях, что и губернатор: не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем. И сегодня есть понимание того, что положительная социально-экономическая динамика в регионе возможна только при условии тандема законодательной и исполнительной власти, подчеркнул спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

С Геннадием Степахно и Михаилом Антроповым, представляющими в региональном парламенте фракцию КПРФ, глава региона обсудила возможность создания госпредприятия по строительству объектов производственной и социальной инфраструктуры Крайнего Севера – «АрктикСтрой». Марина Ковтун порекомендовала депутатам внести этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, поскольку эта инициатива касается всех арктических субъектов страны.

На встрече с фракцией «Единая Россия» обсуждались ключевые законотворческие инициативы единороссов в 2017 году.

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