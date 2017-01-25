Сегодня - Татьянин День. Как отмечают главный студенческий праздник в Мурманске?

Яков Осетров.

Сегодня в России отмечают Татьянин День. Главный праздник студентов. В Заполярье, несмотря на непогоду, к традиционным гуляньям и акциям присоединились 30 тысяч молодых людей.

От сессии до сессии живут студенты весело, и дабы хватало оптимизма и сил - не забывают тренировать не только мозг, но и тело. Сегодня в тренде здоровый образ жизни. Молодые люди сыграли в волейбол с сотрудниками полиции и получили приглашение поближе познакомиться с работой стражей порядка.

Студент Максим Кириллов: "Акция довольно интересная для таких, как я - студентов-юристов, позволяет окунуться в профессию, попробовать себя в разных ролях, понять, твое это или не твое".

На мурманском стадионе "Строитель" - сеанс массового катания. Каток превратился в оригинальную "Вселенную комиксов". Тех, кто прибыл в костюмах супергероев, ждала супернаграда за лучший наряд. За прочие конкурсы - призы.

В МГТУ пригласили учеников выпускных классов. Им показали мультимедийные лаборатории и рассказали про интересные профессии, которые можно получить в вузе. Это поможет ребятам сделать правильный выбор - кем быть. Скоро они покинут школы и станут абитуриентами. Вольются в дружную и очень творческую студенческую семью.

Начальник управления воспитательной и социальной работы МГТУ Елена Савельева: "Мы предлагаем такой некий интерактив. когда они сами смогут и выступить на сцене наших залов и попробовать себя в качестве участников этих творческих и спортивных коллективов".

Финал Дня студента - во Дворце имени Кирова. Со всей области сюда пригласили тех, кто отличился успехами в учёбе, искусстве, общественной работе. На кого должны равняться сверстники

Татьяна Конева: "Как будто мы оказываемся совершенно в другом веке, в XVIII или XIX".

Егор Тимчук: "Все аккуратные такие, красивые".

Праздничную атмосферу украсила живая музыка. Гостей ждал салон светских игр, конкурсы, старинные танцы и дефиле бальных нарядов. Девиз вечера - "Энергия будущего", и, глядя на молодежь, нет никаких сомнений: будущее студенчества - прекрасно.







