Гнев небесной канцелярии. Из-за сложных метеоусловий сегодня закрывали ряд региональных трасс

Артем Дашевский.

И вновь главный ньюсмейкер - непогода. Из-за сложных метеоусловий сегодня закрывали ряд региональных трасс. Силами МЧС разворачивались пункты обогрева. Вся уборочная техника - на трассах. Водителей призывают воздержаться от поездок. Один из самых неприятных сюрпризов - в Полярном. Эти кадры нам прислали коллеги из ЗАТО Александровск. Мини-лавина накрыла 12 машин. Снежная шапка на сопке скопилась из-за мощных снегопадов, и этот пласт буквально сполз вниз на стоящие у подножья автомобили. Их засыпало по самую крышу. На помощь выехали спасатели. И самим хозяевам несколько часов пришлось помахать лопатой. Большая удача - никто не пострадал, "железные кони" целы.





