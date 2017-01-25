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25.01.2017 19:05

200-300 обращений в неделю. В Госжилинспекции - поток жалоб по уборке дворов. Как заставить нерадивых жилищников выполнять свои обязанности?

Анастасия Ярославская.

В Госжилинспекцию - поток жалоб по уборке дворов. 200-300 обращений в неделю. Это много больше, чем годом ранее. Работе жилищников и горожане, и профильное ведомство, увы, ставит "неуд". И выхода пока не видно. Многим компаниям проще заплатить штраф, чем качественно выполнить работу. Не пугает их и перспектива принудительного перерасчета. Получить его собственникам можно, но сложно. Процедура долгая, кропотливая, а на выходе, по сравнению с потраченными временем и нервами, "овчинка не стоит выделки".
Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Фактически у вас должен быть совет дома, который каждый день актирует, председатель совета плюс два собственника подписывают, но я жителям так предлагаю, которые приходят ко мне условно завести такую тетрадь, чтобы это все не терялось - чтобы это был ежедневный процесс. Говорить нужно о том, что механизм перерасчета действительно достаточно сложный, мне кажется, что если жители так организуются, проще перевыбрать УК".
Маловероятной окажется и попытка лишить провинившегося жилищника лицензии. Таких решений по стране всего четыре. Более перспективный путь, по мнению главного жилищного инспектора - штраф на должностное лицо, с его последующей дисквалификацией. По нескольким директорам мурманских УК судебные решения уже на выходе. К слову, с этого года меры воздействия в целом должны быть ужесточены. ГЖИ дается право проверять жилищников по всем сигналам, даже косвенным, с полной проверкой юридического лица - раньше это было возможно только по согласованию с прокуратурой. Механизмы сейчас прорабатываются.
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