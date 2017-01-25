Итоги деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила с главой ведомства Василием Лариным

Основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Василием Лариным стали итоги деятельности службы в 2016 году. В частности, речь шла об исполнении судебных актов и актов специально уполномоченных органов, обеспечении безопасности судебных участков, перспективах реализации новых полномочий ведомства.



Василий Ларин поблагодарил Марину Ковтун за содействие в обеспечении технической безопасности участков мировых судей – эти задачи входят в полномочия субъекта.



«Камерами видеонаблюдения и стационарными металлодетекторами оснащены 100% участков мировых судей, их оснащенность системами видеоконтроля является одной из самых высоких по Северо-Западному федеральному округу», – отметил Василий Ларин.



Глава службы доложил губернатору, что в 2016 году на исполнении в структурных подразделениях управления находилось более 630 тысяч исполнительных производств на общую сумму почти 44 млрд рублей. Рост количества производств в основном связан с увеличением постановлений органов ГИБДД. Большое внимание служба уделяет работе по взысканию коммунальных платежей.



С 2017 года на Федеральную службу судебных приставов России возложены полномочия по контролю за деятельностью так называемых коллекторов. Губернатор Марина Ковтун отметила, что в этой резонансной и проблемной сфере важно не допустить нарушений прав граждан.



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