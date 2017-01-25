Давили на самое больное и откровенно запугивали. Экстрасенсы-мошенники обобрали до нитки семью из Лувеньги

Елена Сивонен.

Экстрасенсы-мошенники "срубили куш" - в Лувеньге. Семья Селезнёвых перевела на счет злоумышленников - 6 миллионов рублей. В итоге - осталась ни с чем. Квартира, машина, дача ушли за долги банкам, в которых взяли кредиты, друзьям и знакомым, у которых занимали деньги. Светлана Селезнёва попросила помощи, как она думала, у экстрасенсов. Ее мучили боли в ногах. Платить начала с первого сеанса. Но и дальнейшие ожидаемого результата не приносили. А мошенники продолжали требовать деньги. Более того, когда брать в долг семье было уже не у кого, от магов и колдунов стали поступать угрозы.

Светлана Селезнёва: "Если вы не заплатите эту сумму, то у вас у обеих дочерей всё будет плохо, голову будет сносить, вы умрете, а младшая дочь будет парализована".

В отчаянии от постоянного давления и уже без средств к существованию пострадавшие написали заявление в полицию. Сейчас идет следствие. Но смогут ли Селезнёвы вернуть средства - большой вопрос. Доказать состав преступления в таких случаях непросто. Пусть и под гипнотическим влиянием, но семья сама отдала злоумышленникам свои и не только деньги. Сотрудники правоохранительных органов еще раз призывают быть предельно осторожными с мошенниками, под какой бы личиной они не скрывались.







