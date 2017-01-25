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25.01.2017 18:20

В Мурманской области определились победители олимпиады по физике имени Максвелла

Подведены итоги олимпиады имени Дж.К. Максвелла для 7-8-х классов, в которой приняли участие 30 школьников области.

Олимпиада имени Дж.К.Максвелла – аналог всероссийской олимпиады школьников по физике для учащихся 7-х и 8-х классов. Основной целью олимпиады являются развитие образования в области физики и стимулирование интереса учащихся к изучению естественных наук.

Победителями и призёрами олимпиады имени Дж.К.Максвелла стали учащиеся Мурманского академического лицея, Мурманского международного лицея, Мурманского политехнического лицея, гимназии № 10 Мурманска, средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево, гимназии № 1 Мончегорска.

Заключительный этап олимпиады имени Дж.К. Максвелла, на который будут приглашены 200 школьников, показавших наивысшие результаты в общерегиональном рейтинге, пройдет в Образовательном центре «Сириус» (Сочи) с 24 по 29 апреля 2017 года.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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