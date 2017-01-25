Сбои в работе аэропорта "Мурманск" стали главной темой совещания под руководством губернатора Марины Ковтун

Алексей Котович.

Встреча назрела после многочисленных жалоб пассажиров, а чашу терпения переполнило закрытие воздушной гавани на 37 часов с 20 по 22 января. Тогда злую шутку сыграла непогода - более 1200 пассажиров не смогли своевременно вылететь из областного центра, не говоря уже о пассажирах, которые ждали вылет в Мурманск из других городов. Многочисленные задержки рейсов и закрытие аэропорта, по мнению губернатора, свидетельствуют о наличие системных проблем.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В стандартных условиях зимы, условиях Крайнего Севера аэропорт "Мурманск" оказался не готов функционировать без сбоев. Причем, недовольство людей вызывают не только сами задержки рейсов - с природой, как известно, не поспоришь. Мы привыкли к этому. Нарекания пассажиров касались отсутствия внятной информации".

Аэропорт признает наличие проблем с уборкой полосы. К следующей зиме приобретут современные снегоуборочные машины, аналогичные тем, что работают в столице. Пока же, в случае неблагоприятных погодных условий, задержки рейсов не исключены. Что же касается информирования пассажиров - ситуацию постараются исправить в ближайшее время.

Генеральный директор ООО "Новапорт" Сергей Рудаков: "По информированию был довольно жесткий разговор. Выступили все представители авиакомпаний, аэропорт. И все четко признают, что тот принцип, который сейчас существует, при 1200 пассажирах - он не проходит. Его нужно поменять".







