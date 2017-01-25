Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
25.01.2017 16:40

Сбои в работе аэропорта "Мурманск" стали главной темой совещания под руководством губернатора Марины Ковтун

Алексей Котович.

Встреча назрела после многочисленных жалоб пассажиров, а чашу терпения переполнило закрытие воздушной гавани на 37 часов с 20 по 22 января. Тогда злую шутку сыграла непогода - более 1200 пассажиров не смогли своевременно вылететь из областного центра, не говоря уже о пассажирах, которые ждали вылет в Мурманск из других городов. Многочисленные задержки рейсов и закрытие аэропорта, по мнению губернатора, свидетельствуют о наличие системных проблем.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В стандартных условиях зимы, условиях Крайнего Севера аэропорт "Мурманск" оказался не готов функционировать без сбоев. Причем, недовольство людей вызывают не только сами задержки рейсов - с природой, как известно, не поспоришь. Мы привыкли к этому. Нарекания пассажиров касались отсутствия внятной информации".
Аэропорт признает наличие проблем с уборкой  полосы. К следующей зиме приобретут современные снегоуборочные машины, аналогичные тем, что работают в столице. Пока же, в случае неблагоприятных погодных условий, задержки рейсов не исключены. Что же касается информирования пассажиров - ситуацию постараются исправить в ближайшее время.
Генеральный директор ООО "Новапорт" Сергей Рудаков: "По информированию был довольно жесткий разговор. Выступили все представители авиакомпаний, аэропорт. И все четко признают, что тот принцип, который сейчас существует, при 1200 пассажирах - он не проходит. Его нужно поменять".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 63.62
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.