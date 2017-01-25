В режиме нон-стоп. С территорий городских зон отдыха только после недавних снегопадов вывезены уже тысячи кубометров снега

Анастасия Ярославская.

Снегопады никак не хотят сменить прописку - Мурманск сегодня вновь накрыла метель. Зарядило с ночи. И прогнозы, увы, неутешительны. В ближайшие дни будет пасмурно. С территорий городских зон отдыха только после недавних снегопадов вывезены уже тысячи кубометров снега. Передышки не намечается - трудиться приходится в режиме нон-стоп. Редкий случай - в отличие от дворов к паркам и скверам горожане пока без претензий. Эти территории - в областном центре их 53 - убираются тщательно. Директор предприятия не скромничает, говорит, что справляются более, чем прилично, сбоев нет. Работа по графику. Приоритет - исходя из показателя проходимости.

Директор муниципального учреждения "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Первое что мы делаем - это дорожки вручную, потом приходят уже трактора и техника, и начинаем все это вывозить. На сегодняшний день у нас более 2,5 тысяч превышает показатель по вывозу снега. Соответственно, это еще не весь снег - вы видите, что формируются кучи для дальнейшего вывоза. Подрядчики тяжело, но справляются".

Под тридцать единиц техники, под сотню рабочих. Важна не только механизированная, но и ручная уборка. К примеру, сквер на Ленинградской ежедневно приводят в порядок трое рабочих. Очищают от снега скамейки, фонарные столбы, детские игровые комплексы. Работа неблагодарная, только успел подмести дорожку, с лихвой насыпает снова.

Дворник Алексей Иванов: "Мы не плачем, мы крепки и бодры, но, конечно, в этом году стихия нас захлестнула. Ну ничего - техника помогает. Мы работаем".







