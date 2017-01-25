Артем Дашевский.

В эти минуты на севере области и в Мурманске действует штормовое предупреждение. Юго-западный ветер в порывах достигает 30 м/с. Такая обстановка сохранится до конца суток. Из-за сложных метеоусловий закрыты ряд региональных трасс. Проезд ограничен по дороге Мишуково - Снежногорск - Гаджиево и Заполярный - Салмиярви. Не проехать сейчас в сторону Териберки и Туманного. Перекрыты два участка федеральной трассы Кола в Печенгском районе. Вся подробная информация у диспетчеров Мурманскавтодора. Силами МЧС разворачиваются пункты обогрева для водителей. Вся уборочная техника выведена на трассы. Ожидается сильное ухудшение видимости. Водителей призывают быть предельно внимательными, а лучше вообще воздержаться от поездок. По информации аэропорта пока воздушная гавань работает в штатном режиме. Мы будем следить за ситуацией. Подробности уже в следующих выпусках "Вестей".







